В РПЦ от злости "поставили крест" на Украине после Объединительного собора - циничное заявление (44)

Dialog.ua 2018.12.15 23:32

Как и ожидалось, первая реакция Москвы на форум, состоявшийся в Софии Киевской, была резко негативной. Украинскую православную церковь обвиняют во всех смертных грехах и "пророчат кары небесные" - от гражданской войны до новых расколов. Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Кирилла иерей Александр Волков заявил, что после Объединительного собора православие в Украине ожидают новые расколы, передает "Российский Диалог".