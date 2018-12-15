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Фокус: Украина

В РПЦ от злости "поставили крест" на Украине после Объединительного собора - циничное заявление (44)

Dialog.ua 2018.12.15 23:32
Как и ожидалось, первая реакция Москвы на форум, состоявшийся в Софии Киевской, была резко негативной. Украинскую православную церковь обвиняют во всех смертных грехах и "пророчат кары небесные" - от гражданской войны до новых расколов. Пресс-секретарь патриарха Российской православной церкви Кирилла иерей Александр Волков заявил, что после Объединительного собора православие в Украине ожидают новые расколы, передает "Российский Диалог".
СОБОР, ЦЕРКОВЬ, ПАТРИАРХАТ, МИТРОПОЛИТ, ЕПИФАНИЙ, АВТОКЕФАЛИЯ, Порошенко, Украина, Киев, Москва
2018.12.16 (44)

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