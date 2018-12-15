Прогноз погоды в Украине: морозы подготовили опасное испытание каждому, спрятаться не выйдет (2)

Новини онлайн 24 2018.12.15 19:39

На следующей неделе в Украине будут доминировать морозы и сухая погода Циклон продолжает кошмарить украинцев, но уже в ближайшее время можно ожидать прекращения осадков и снижения температуры воздуха. Эту информацию сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко. Так, согласно прогнозу синоптика, уже в ближайшее время ночью в Украине - 2…- 8 градусов, днем -1…- 4 градуса.