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Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене (7)

Апостроф 2018.12.16 00:15
16 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, состоится мужская эстафета. Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Хохфильцене. Начало гонки - в 15.15. Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала. Смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке
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2018.12.16 (7)

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