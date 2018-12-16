Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Хохфильцене (7)

Апостроф 2018.12.16 00:15

16 декабря в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, состоится мужская эстафета. Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию мужской эстафеты в Хохфильцене. Начало гонки - в 15.15. Плеер с видеотрансляцией гонки будет доступен в этой новости за несколько минут до ее начала. Смешанную эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке