На Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения (1)

Argumentua.life 2018.12.15 20:15
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Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.
В результате боевых действий один украинский военный потерпел легких
ранений \ фото УНИАН
В течение суток на Донбассе один украинский военный получил ранение, еще
один погиб от пули снайпера.
Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово, один
военный ранен
Как сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил, российские
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