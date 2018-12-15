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Фокус: Украина

На Донбассе один украинский военный погиб, еще один получил ранения (1)

Argumentua.life 2018.12.15 20:15
цей матеріал доступний українською Оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военный потерпел легких ранений \ фото УНИАН В течение суток на Донбассе один украинский военный получил ранение, еще один погиб от пули снайпера. Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в районе Гнутово, один военный ранен Как сообщает в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил, российские
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2018.12.16 (1)

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