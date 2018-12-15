Украинский командир поставил на место оккупантов из России: подробности (8)

Обозреватель 2018.12.15 16:10

15 декабря 2018, 15:46 Капитан задержанного в Керченском проливе украинского бронекатера "Никополь" Богдан Небылица заявил на допросе в ФСБ РФ, что считает себя военнопленным. "Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным", - сообщил адвокат другого обвиняемого Николай Полозов,