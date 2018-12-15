Украинский командир поставил на место оккупантов из России: подробности (8)

2018.12.16 (8)2018.12.15 (114) →
- Моряк с "Яны Капу" Лисовой заявил, что ни в чем не нуждается и является военнопленным, - адвокат Полозов : UAZMI 02:15
- Моряк с "Яны Капу" Лисовой заявил, что ни в чем не нуждается и является военнопленным, - адвокат Полозов : УкропNews.com 02:15
- Адвокат посетил одного из украинских военнопленных моряков в СИЗО Москвы : РБК-Україна 02:11
- Защитник посетил пленного украинского моряка в "Лефортово" - Полозов : Укринформ 01:32
- Родные военнопленных напомнили о пленниках акцией в Киеве : ТСН.ua 01:14
- Адвокат Полозов заявил, что захваченным РФ украинским морякам не дают конфиденциально общаться с консулами : Новое Время 00:40