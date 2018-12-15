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Фокус: Украина

Видео из Киева показало главное отличие президента Украины от Путина: Порошенко ни от кого не прячется, и любим украинцами (1)

Dialog.ua 2018.12.15 16:32
По словам Петра Порошенко, украинцы сегодня уже не свидетели, а настоящие творцы истории. Сегодня 15 декабря они стали непосредственными участниками Великого Таинства. В Сети появились кадры, как Петр Порошенко направляется к Софийскому храму для участия в историческом событии - Объединительном соборе, который изберет Предстоятеля Украинской Поместной православной церкви, передает "Диалог.UA".
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2018.12.16 (1)

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