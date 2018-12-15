Видео из Киева показало главное отличие президента Украины от Путина: Порошенко ни от кого не прячется, и любим украинцами (1)

Dialog.ua 2018.12.15 16:32
По словам Петра Порошенко, украинцы сегодня уже не свидетели, а настоящие
творцы истории. Сегодня 15 декабря они стали непосредственными участниками
Великого Таинства.
В Сети появились кадры, как Петр Порошенко направляется к Софийскому храму
для участия в историческом событии - Объединительном соборе, который
изберет Предстоятеля Украинской Поместной православной церкви, передает
"Диалог.UA".
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