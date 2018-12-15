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Премьер Австралии заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля

Премьер Австралии заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля (2)

UAProtection 2018.12.15 08:51
15.12.2018 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Он сказал об этом в эфире телеканала SBS в субботу, 15 декабря. Вместе с этим Моррисон отметил, что Австралия пока не собирается переносить свое посольство в Иерусалим, в том числе из-за высокой стоимости переезда. Вместо этого она откроет там представительство по вопросам обороны и торговли.
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2018.12.16 (2)

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