Премьер Австралии заявил о признании Западного Иерусалима столицей Израиля (2)

UAProtection 2018.12.15 08:51
15.12.2018
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о признании Иерусалима
столицей Израиля. Он сказал об этом в эфире телеканала SBS в субботу, 15
декабря.
Вместе с этим Моррисон отметил, что Австралия пока не собирается переносить
свое посольство в Иерусалим, в том числе из-за высокой стоимости переезда.
Вместо этого она откроет там представительство по вопросам обороны и
торговли.
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