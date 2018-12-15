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Фокус: Украина

Порошенко на Объединительном соборе: Ради Бога и Украины примите верное решение (3)

Vector News 2018.12.15 20:16
Украина никогда не была канонической территорией Московского патриархата. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на объединительном Архиерейском соборе в Киеве 15 декабря. "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил президент. Он призвал членов собора поддержать решение Вселенского патриарха Варфоломея по созданию автокефальной православной церкви в Украине.
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2018.12.16 (3)

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