Порошенко на Объединительном соборе: Ради Бога и Украины примите верное решение (3)

Vector News 2018.12.15 20:16
Украина никогда не была канонической территорией Московского патриархата.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на
объединительном Архиерейском соборе в Киеве 15 декабря.
"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской
церкви", - заявил президент.
Он призвал членов собора поддержать решение Вселенского патриарха
Варфоломея по созданию автокефальной православной церкви в Украине.
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