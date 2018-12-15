Порошенко на Объединительном соборе: Ради Бога и Украины примите верное решение (3)

Vector News 2018.12.15 20:16

Украина никогда не была канонической территорией Московского патриархата. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на объединительном Архиерейском соборе в Киеве 15 декабря. "Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил президент. Он призвал членов собора поддержать решение Вселенского патриарха Варфоломея по созданию автокефальной православной церкви в Украине.