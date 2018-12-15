Взрыв в Фастове: квартиры обследуют для дальнейших компенсаций (1)

Українська правда 2018.12.15 16:40

В Фастове в жилом доме, где произошел взрыв, 15 декабря проведут обследование квартир и составят акты по убыткам, а жителям позволят забрать ценные предметы и вещи первой необходимости. Об этом сообщили в Фастовской горсовете, пишет Интерфакс-Украина. Обследование квартир проведут с участием представителей ГСЧС, полиции, ЖЭК и других структур. "В этот же день жители дома смогут забрать из квартир ценные вещи и