Взрыв в Фастове: квартиры обследуют для дальнейших компенсаций (1)

Українська правда 2018.12.15 16:40
В Фастове в жилом доме, где произошел взрыв, 15 декабря проведут
обследование квартир и составят акты по убыткам, а жителям позволят забрать
ценные предметы и вещи первой необходимости.
Об этом сообщили в Фастовской горсовете, пишет Интерфакс-Украина.
Обследование квартир проведут с участием представителей ГСЧС, полиции, ЖЭК
и других структур.
"В этот же день жители дома смогут забрать из квартир ценные вещи и
ФАСТОВ, ВЗРЫВ, ЭТАЖ, ЗАВАЛ, ПОДЪЕЗД, РАЗБОРКА, Киев
, Украина