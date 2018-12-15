"Укрзализныця" запустит пять дополнительных праздничных поездов (2)

Journalist.today 2018.12.15 21:46
15.12.2018
Фото из открытых источников
Пресс-служба госпредприятия "Укрзализныця" в Facebook сообщила о назначении
еще пяти дополнительных поездов на новогодние праздники, которые будут
курсировать из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, а также из Одессы в
Ужгород.
В общем на сегодняшний день открыта продажа билетов на 15 дополнительных
поездов.
Как утверждают в пресс-службе, данное решение было принято для того, чтобы
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