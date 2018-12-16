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В Грузии новый президент официально вступила в должность: яркие фото (27)

Сегодня.ua 2018.12.16 15:12
Сегодня, 15:00 Зурабишвили будет занимать пост главы государства шесть лет Церемония инаугурации пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла в Телави (край Кахети) во дворце грузинского царя Ираклия Второго, Зурабишвили принесла клятву на конституции Грузии, после чего прозвучал гимн страны и семь артиллерийских залпов. Пост президента Зурабишвили будет занимать шесть лет. Между тем, проигравший президентские выборы в Грузии, кандидат от
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