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Фокус: Украина

Скончался близкий друг Петросяна, актер-юморист из "Кривого зеркала" (17)

NewsOne 2018.12.16 09:39
Размещено: 16.12.2018 Обид Асомов. Фото: uznews.uz Российский актер Обид Асомов, известный по юмористической телепередаче "Кривое зеркало", умер в РФ. Скорбную весть принес его друг и популярный юморист Евгений Петросян, сняв обращение на странице в Instagram. Так, Асомов ушел из жизни в возрасте 55 лет из-за болезни сердца. "Вечная память Обиду Асомову.
ПЕТРОСЯН, ЗЕРКАЛО, ЮМОРИСТ, ОБИДА, ТЕЛЕПЕРЕДАЧА, ТАШКЕНТ, Петросян, Россия, Узбекистан, Таджикистан
2018.12.16 (17)

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