Скончался близкий друг Петросяна, актер-юморист из "Кривого зеркала" (17)

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- Умер известный российский юморист - друг Петросяна -> -> : Вести.ua 02:11
- Внезапно скончался скандальный юморист ''Кривого зеркала'' : Антикор.com.ua 01:10
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