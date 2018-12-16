Скончался близкий друг Петросяна, актер-юморист из "Кривого зеркала" (17)

NewsOne 2018.12.16 09:39

Размещено: 16.12.2018 Обид Асомов. Фото: uznews.uz Российский актер Обид Асомов, известный по юмористической телепередаче "Кривое зеркало", умер в РФ. Скорбную весть принес его друг и популярный юморист Евгений Петросян, сняв обращение на странице в Instagram. Так, Асомов ушел из жизни в возрасте 55 лет из-за болезни сердца. "Вечная память Обиду Асомову.