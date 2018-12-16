Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу (1)

УкропNews.com 2018.12.15 16:15
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Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на
трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе.Об
этом он написал в Twitter в субботу, 15 декабря, передает DW.
Марош Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители
коммерческих компаний.
"Важно развивать позитивную динамику, созданную в июле", - написал он.
Первый раунд переговоров о продолжении транзита газа через территорию
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