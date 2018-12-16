Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу (1)

УкропNews.com 2018.12.15 16:15
2019 . , . Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович пригласил Россию и Украину на трехсторонние переговоры по транзиту газа, которые состоятся в январе.Об этом он написал в Twitter в субботу, 15 декабря, передает DW. Марош Шефчович добавил, что на встречу также приглашены представители коммерческих компаний. "Важно развивать позитивную динамику, созданную в июле", - написал он. Первый раунд переговоров о продолжении транзита газа через территорию
ПЕРЕГОВОРЫ, УКРАИНА, ГАЗА, ТРАНЗИТ, РАУНД, БРЮССЕЛЬ, Путин, Россия, Украина, Брюссель, Германия, Москва, Берлин
2018.12.16 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018