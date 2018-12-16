СМИ сообщили о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии (19)

- Лукашенко собрал закрытое заседание, посвященное давлению со стороны РФ, на нем решили "до конца стоять за независимость", - источники : Newzz.in.ua 14:08
- Лукашенко провел секретное заседание, посвященное давлению России : UA.news 13:44
- Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению" : Инфолайн 13:42
- Лукашенко на закрытом заседании захотел стоять за независимость от РФ "до конца" : Українська правда 13:40
- Лукашенко - чиновникам: стоять за независимость от РФ "до конца" : ЛІГАБізнесІнформ 13:38
- Лукашенко провел секретное совещание об отношениях с Россией, - СМИ : Фокус 13:34
- СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко из-за российского давления : Факты 13:31
- СМИ сообщили о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии : 2000.ua 13:30
- Лукашенко провел тайное совещание из-за давления Кремля : ReplyUA.net 13:29
- Лукашенко на закрытом заседании захотел стоять за независимость от РФ "до конца" : Vector News 13:16
- В Беларуси провели закрытое совещание относительно давления со стороны РФ : В Час Пик 13:16
- ''Стоять до конца'': Лукашенко обсудил с руководством Беларуси угрозу Кремля : Обозреватель 13:10
- Лукашенко провел тайное совещание по поводу "российского давления" на независимость Беларуси : LB.ua 13:07
- Лукашенко провел секретное совещание, тема - российское давление : Інформатор.news 12:36
- Лукашенко призвал "стоять за независимость" в контексте российского давления, - СМИ : DsNews 12:33
- Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению" : Українські національні новини 12:18
- Лукашенко провел секретное совещание, посвященное "российскому давлению" : ПрессОрг24 12:17
- СМИ: Лукашенко обсудил российское давление с высшим руководством Беларуси и призвал "стоять за независимость" : Новое Время 12:10
- Лукашенко провел секретное совещание по вопросам независимости Беларуси - СМИ : Гордон 12:05