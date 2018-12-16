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Фокус: Украина

СМИ сообщили о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии (19)

2000.ua 2018.12.16 13:30
Александр Лукашенко провел закрытое заседание с высшим руководством страны, посвященное вопросу независимости в условиях давления со стороны России. Как сообщает "Наша Нива" со ссылкой на два неназванных источника, на встрече говорилось о том, чтобы "до конца стоять за независимость". Кроме того, по данным собеседника издания, некоторые чиновники из правительства говорили, что на налоговый маневр со стороны России нужно
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