В Измаиле в результате масштабного пожара в многоэтажке сгорело несколько квартир. Есть пострадавший (5)

2018.12.16 (5)2018.12.15 (28) →
- В Измаиле в жилом доме произошёл сильный пожар : Одесса News 09:16
- Пожар в Измаиле: из-за самодельной пиротехники сгорели три квартиры, изготавливавший ее мужчина госпитализирован с ожогами. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 09:15
- В Одесской области из-за взрыва самодельной пиротехники сгорели 3 квартиры : Телеграф.com.ua 08:43
- В Одесской области из-за пожара пострадали две квартиры : Взгляд из Одессы 08:13
- В Измаиле из-за взрыва самодельной пиротехники сгорели три квартиры : Укринформ 05:02