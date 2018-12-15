В Измаиле в результате масштабного пожара в многоэтажке сгорело несколько квартир. Есть пострадавший (5)

Бессарабия Информ 2018.12.15 10:16

Масштабный пожар произошел сегодня утром, 15 декабря, около 07:30 в Измаиле в микрорайоне "Крепость". Как сообщили "Бессарабии INFORM" в горрайонном отделении ГСЧС, по адресу Фанагорийская, 8, по не установленной пока причине, загорелась одна из квартир на 4 этаже 5-этажного дома. Со временем огонь перекинулся на еще одну квартиру. По предварительным данным, в результате пожара пострадал мужчина.