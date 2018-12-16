СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ (2)

ДнепрCity.net 2018.12.16 00:06
Житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного
вещества.
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали
в Одесской области контрабанду в Украину психотропных веществ из одной из
европейских стран.
Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, пишет
Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт
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, Украина