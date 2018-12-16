СБУ блокировала контрабанду психотропных веществ (2)

ДнепрCity.net 2018.12.16 00:06

Житель Одессы организовал сбыт на территории области опасного психотропного вещества. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Одесской области контрабанду в Украину психотропных веществ из одной из европейских стран. Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Одесской области, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua. Так, оперативники спецслужбы установили, что житель Одессы организовал сбыт