Митрополит Онуфрий наградил Усика орденом Ильи Муромца (4)

2000.ua 2018.12.15 21:30
Митрополит Украинской православной церкви Онуфрий наградил боксера
Александра Усика орденом преподобного Ильи Муромца I степени.
Достижения боксера отметили в рамках VІ церемонии "Будущее нации" в зале
Национальной оперы Украины, сообщает информационно-просветительский отдел
УПЦ.
Усик в свою очередь подчеркнул, что к успеху приводить лишь 1% таланта и
99% кропотливого труда.
"Нам даются знаки от Всевышнего, и когда мы начинаем их видеть - тогда все
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