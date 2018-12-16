Комиссия по защите данных проводит расследование в отношении Facebook (13)

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- Ирландия начала расследование в отношении Facebook : Комментарии.UA 11:02
- Комиссия по защите данных проводит расследование в отношении Facebook : Hyser 10:36
- Новые сбои Facebook расследует Комиссия по защите данных : Новости Ю 10:15
- Новые сбои Facebook расследует Комиссия по защите данных : Українська правда 10:10
- Комиссия по защите данных проводит расследование в отношении Facebook : DsNews 10:03
- Ирландия заявила о расследовании в отношении Facebook из-за утечки данных : MIGnews.com.ua 09:38
- Ирландия проводит расследование в отношении Facebook : Подробности.ua 09:10
- Ирландия расследует утечку данных более 6 млн пользователей Facebook : #Буквы 08:18
- Ирландия начала расследование в отношении Facebook из-за утечки данных 6 млн пользователей : 112.ua 07:30
- Ирландия проводит расследование в отношении Facebook : Українські національні новини 05:47
- Ирландия проводит расследование в отношении Facebook : ПрессОрг24 05:46
- В Ирландии начали расследование в отношении Facebook : Укринформ 04:47
- Ирландия проводит расследование в отношении Facebook : РБК-Україна 03:41