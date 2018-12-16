Комиссия по защите данных проводит расследование в отношении Facebook (13)

DsNews 2018.12.16 10:03

В Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, начали расследование в отношении компании после выявления новой уязвимости в соцсети Эксперты Комиссии по защите данных (DPC) Ирландии намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС, вступившие в силу в конце мая 2018 года, сообщает "ДС" со ссылкой на "Deutsche Welle". После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно