Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Комиссия по защите данных проводит расследование в отношении Facebook (13)

DsNews 2018.12.16 10:03
В Ирландии, где расположена европейская штаб-квартира Facebook, начали расследование в отношении компании после выявления новой уязвимости в соцсети Эксперты Комиссии по защите данных (DPC) Ирландии намерены изучить, как Facebook исполнял Нормы общей защиты данных ЕС, вступившие в силу в конце мая 2018 года, сообщает "ДС" со ссылкой на "Deutsche Welle". После того, как ЕС ужесточил правила защиты данных, DPC неоднократно
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ИРЛАНДИЯ, УЯЗВИМОСТЬ, ОТНОШЕНИЕ, ЗАЩИТА, Facebook, Cambridge Analytica
2018.12.16 (13)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018