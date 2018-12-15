В Харькове поезд насмерть сбил 27-летнего парня, который лег на рельсы (12)

Українські Новини 2018.12.15 21:15

Погибшим оказался 27-летний местный житель. Фото: полиция Харькова 5 декабря около 00.45 на железнодорожной станции "Мерефа" в Харькове парня насмерть сбил поезд. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харькова, передают Українські Новини. Cообщается, что в то время, когда на парня наехал поезд, он лежал на путях. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.