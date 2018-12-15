В Киеве задержали вора в законе Темо Сухумского (ФОТО) (20)

DsNews 2018.12.15 20:33

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции задержали в Киеве "вора в законе" Темо Сухумского (Темури Гвасалия) Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, передает "ДС". "Этот "уважаемый" гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на