Под Киевом фура протаранила шесть машин: есть пострадавшие (8)

Новое Время 2018.12.16 01:10

Водитель фуры не справился с управлением Фото: Информатор В субботу, 15 декабря, на трассе Киев-Одесса вблизи населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей. Водитель фуры не справился с управлением и протаранил легковые автомобили, которые стояли на светофоре, передает Информатор. Повреждения получили автомобили Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус Богдан и Mercedes ML350.