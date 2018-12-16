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Фокус: Украина

Под Киевом фура протаранила шесть машин: есть пострадавшие (8)

Новое Время 2018.12.16 01:10
Водитель фуры не справился с управлением Фото: Информатор В субботу, 15 декабря, на трассе Киев-Одесса вблизи населенного пункта Чабаны произошло масштабное ДТП при участии семи автомобилей. Водитель фуры не справился с управлением и протаранил легковые автомобили, которые стояли на светофоре, передает Информатор. Повреждения получили автомобили Opel Vectra, Renault Sandero, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Tuareg, автобус Богдан и Mercedes ML350.
ФУРА, ЧАБАН, СВЕТОФОР, ИНФОРМАТОР, ОТБОЙНИК, КАСАТЕЛЬНАЯ, Киев, Одесса
2018.12.16 (8)

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