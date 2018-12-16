Правозащитники уточнили количество и назвали места, где держат заложников на Донбассе (20)

2018.12.16 (20)2018.12.15 (2) →
- Правозащитники: На оккупированном Донбассе - минимум 89 гражданских заложников : Контракты.ua 14:07
- В "Л/ДНР" находятся сотни заложников - правозащитники : ReplyUA.net 13:29
- "ЛДНР" держат сотню заложников - правозащитники : Вибори в Україні та світі 13:16
- Правозащитники: В ОРДЛО удерживаются минимум 89 гражданских заложников : ForUm 13:04
- "ЛДНР" держат сотню заложников - правозащитники : Маю право 12:57
- На оккупированном Донбассе - минимум 89 гражданских заложников, - правозащитники : КНК Медиа 12:50
- Стали известны имена более сотни захваченных украинцев на Донбассе : ТВі 12:49
- Правозащитники установили имена более ста заложников на оккупированном Донбассе : Українські Новини 12:45
- Правозащитники назвали количество гражданских заложников у террористов на Донбассе : UA.news 12:44
- "ЛДНР" держат сотню заложников - правозащитники : Bigmir)net Новости 12:39
- Правозащитники назвали количество украинских заложников, и где их удерживают боевики (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 12:27
- В заложниках у боевиков на Донбассе остаются не менее 102 человек - правозащитники : Гордон 12:05
- Правозащитники установили данные 89 гражданских заложников в ОРДЛО : Укринформ 12:02
- Правозащитники подсчитали число гражданских заложников на Донбассе : ГолосUA 11:35
- На оккупированном Донбассе - не менее 89 гражданских заложников, - правозащитники : Телеканал новин "24" 11:30
- Правозащитники уточнили количество и назвали места, где держат заложников на Донбассе : Realist.online 11:28
- Правозащитники назвали число удерживаемых на Донбассе заложников : РБК-Україна 11:11
- Правозащитники: На оккупированном Донбассе - минимум 89 гражданских заложников : Українська правда 11:10
- На оккупированном Донбассе в заложниках удерживают не менее 89 гражданских, - правозащитники : DsNews 11:03