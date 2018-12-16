Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Правозащитники уточнили количество и назвали места, где держат заложников на Донбассе (20)

Realist.online 2018.12.16 11:28
На Донбассе боевики держат в плену не менее 89 гражданских заложников. Правозащитники идентифицировали всех этих людей. Об этом сообщает "Медийная инициатива за права человека" (МИПЛ). В оккупированной Луганской области удерживаются 6 военных и 13 гражданских. В Донецкой области боевики удерживают 7 военнопленных и 76 гражданских заложников. Правозащитники предполагают, что людей удерживают в Луганском СИЗО и бывшем
ЗАЛОЖНИК, ДОНБАСС, АСЕЕВ, ЛУГАНСК, ВОЕННОПЛЕННЫЙ, КОЛОНИЯ, Асеев, Томак, Луганск, Донецк, Украина, Россия, Киев
2018.12.16 (20)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018