В России взорвался жилой дом: есть жертва, много раненных (17)

Антикор.com.ua 2018.12.16 10:10

В России взорвался жилой дом: есть жертва, много раненных В городе Вологда (Россия) в ночь с 15 на 16 декабря в многоэтажном доме произошел взрыв, в результате чего минимум один человек погиб, еще шестеро ранены. ЧП случилось в жилом доме по улице Карла Маркса, 74a около полуночи на верхнем этаже пятиэтажки. Как передает vologda-poisk.ru, взрыв вызвал серьезные разрушения, обвал лоджии.