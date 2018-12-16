США призвали Германию прислушаться к соседям и отказаться от "Северного потока-2" (22)

УП Європейська правда 2018.12.16 10:31

Воскресенье, 16 декабря 2018, 10:24 В Госдепартаменте США призвали Германию учесть обеспокоенности своих соседей и отказаться от газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Роберта Палладио. По его словам, США приветствуют последние шаги ЕС в привлечении России к ответственности за ее агрессивные действия в Украине. "Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли