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США призвали Германию прислушаться к соседям и отказаться от "Северного потока-2" (22)

УП Європейська правда 2018.12.16 10:31
Воскресенье, 16 декабря 2018, 10:24 В Госдепартаменте США призвали Германию учесть обеспокоенности своих соседей и отказаться от газопровода "Северный поток-2". Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Роберта Палладио. По его словам, США приветствуют последние шаги ЕС в привлечении России к ответственности за ее агрессивные действия в Украине. "Резолюция Европейского парламента от 12 декабря подтверждает важность роли
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