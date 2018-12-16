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Фокус: Украина

На Львовщине в результате столкновения международного автобуса и легковушки погибли четыре человека (31)

УкропNews.com 2018.12.16 09:15
. Сегодня в 3.10 на автодороге Львов-Краковец по улице Яворовской в поселке Ивано-Франково Львовской области пассажирський автобус международного рейса Днепр - Згожелец (Польша) столкнулся с автомобилем Volvo. В результате ДТП четыре человека погибли, еще двое госпитализированы с травмами, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.Водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте / lv.npu.gov.ua
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