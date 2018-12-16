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На ВДНХ в Киеве мужчина заживо сгорел в грузовике "Газель" (ФОТО, ВИДЕО) (27)

ГолосUA 2018.12.16 12:35
ГолосUA 12:17 16-12-2018 В Киеве на ВДНГ со стороны улицы Академика Заболотного, неподалеку от выставочных павильонов, загорелся автомобиль "Газель. Водитель, к сожалению, сгорел заживо. Об этом сообщает Информатор. Вызов в спасательные службы поступил около 23:44 в субботу, 15 декабря. Как стало известно со слов пожарной службы, Газель была на загрузке в складе на территории ВДНГ.
ГАЗЕЛЬ, РАМПА, СКЛАД, ЭЛЕКТРОКАР, ИНФОРМАТОР, КИЕВ, Киев, Украина

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