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Ужасное ДТП в Швейцарии: Автобус врезался в ограждение, пострадали более 40 человек (26)

112.ua 2018.12.16 11:00
Один человек получил смертельные ранения 10:55 16.12.2018 Bild.de В Швейцарии по меньшей мере один человек погиб и более 40 пострадали в результате аварии при участии автобуса, сообщает пресс-служба местной полиции. Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех утра на автомагистрали в кантоне Цюрих. По данным полиции, автобус направлялся из Генуи в Дюссельдорф.
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