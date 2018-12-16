На Закарпатье для борьбы с контрабандой ставят стену из колючей проволоки (29)

Факты 2018.12.16 12:31

11:56 16 декабря 2018 Сергей КАРНАУХОВ, "ФАКТЫ" (Львов) В пределах Закарпатской и Черновицкой областей сложилась острая и напряженная ситуация на границе из-за попыток контрабандистов незаконно переправить через нее табачные изделия. "Если раньше преступники ограничивались лишь словесными угрозами и запугиванием - повреждением имущества или поджога транспортных средств пограничников, то сейчас табачные контрабандисты перешли черту, когда ради