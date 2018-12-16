На Закарпатье для борьбы с контрабандой ставят стену из колючей проволоки (29)

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- На Закарпатье пограничники устанавливают колючую проволоку для борьбы с контрабандой : Дело.ua 11:02
- Вдоль границы на Закарпатье и в Черновицкой области установили 7 километров колючей проволоки - это должно помочь в борьбе с контрабандой сигарет. ФОТО : UAZMI 10:44
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