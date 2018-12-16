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Фокус: Украина

На Закарпатье для борьбы с контрабандой ставят стену из колючей проволоки (29)

Факты 2018.12.16 12:31
11:56 16 декабря 2018 Сергей КАРНАУХОВ, "ФАКТЫ" (Львов) В пределах Закарпатской и Черновицкой областей сложилась острая и напряженная ситуация на границе из-за попыток контрабандистов незаконно переправить через нее табачные изделия. "Если раньше преступники ограничивались лишь словесными угрозами и запугиванием - повреждением имущества или поджога транспортных средств пограничников, то сейчас табачные контрабандисты перешли черту, когда ради
ПОГРАНИЧНИК, КОНТРАБАНДИСТ, ПРОВОЛОКА, ГРАНИЦА, ЗАГРАЖДЕНИЕ, ЗАКАРПАТЬЕ, Ужгород, Украина

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