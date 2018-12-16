В Сербии тысячи людей протестовали против президента Вучича (19)

#Буквы 2018.12.16 13:18

Опубликовано: Воскресенье, 16 декабря 2018 11:43 В субботу, 15 декабря, в столице Сербии Белграде прошла массовая акция протеста против президента страны Александра Вучича. Об этом сообщает АР. Некоторые протестующие были одеты в желтые жилеты, которые стали символом сопротивления во Франции. Участники митинга прошлись улицами города и остановились возле здания администрации президента, призывая Вучича уйти с должности.