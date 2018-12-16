Экс-ректор Петр Мельник умер в больнице (26)

Українські національні новини 2018.12.16 13:48

Петр Мельник КИЕВ. 16 декабря. УНН. Экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Феофании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию издания Украина молода. Бывший ректор Налоговой академии Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье 16 декабря в возрасте 61 года. Как сообщили друзья семьи Петра Мельника, умер он в больнице "Феофания" от двусторонней пневомонии. Петр Мельник родился 18 июня 1957 на Ровенщине.