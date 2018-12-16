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Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник (32)

Argumentua.life 2018.12.16 14:30
цей матеріал доступний українською Мужчина скончался в больнице от двусторонней пневмонии. Умер скандальный экс-ректор Налоговой академии Петр Мельник / фото УНИАН Бывший ректор Налоговой академии и экс-депутат Верховной Рады Петр Мельник умер в Киеве в воскресенье, 16 декабря, в возрасте 61 года. Об этом сообщает "Украина молодая" со ссылкой на родственников Мельника. Отмечается, что он скончался от двусторонней пневмонии в киевской больнице "Феофания".
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