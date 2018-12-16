Подполковник СБУ пригрозил пистолетом таксисту и угнал его авто - СМИ (30)

Новое Время 2018.12.16 14:10

Полиция задержала угонщика такси Автор: Информатор В ночь на 16 декабря в Киеве сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль Toyota Corolla службы такси Экспресс. Об сообщает Информатор, побывавши на месте происшествия. Согласно предварительной информации, пассажир начал угрожать пистолетом водителю такси, после чего сел за руль автомобиля и уехал в неизвестном направлении. Патрульным оперативно удалось задержать злоумышленника, у которого также