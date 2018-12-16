На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник (40)

- На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник : Главред 17:05
- В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника : Gazeta.ua 17:05
- Пропавшего в Одесской области пограничника нашли мертвым : Zachem 17:03
- Одесская область: сбежавший с автоматом пограничник найден мертвым : Лента новостей Одессы 16:58
- На границе с Молдовой исчез пограничник : Маю право 16:57
- Пропавшего пограничника нашли мертвым на Одесщине : Маю право 16:57
- В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника (обновлено) : КНК Медиа 16:50
- В Одесской области пропал пограничник с оружием. Его нашли мертвым с огнестрельным ранением : ТСН.ua 16:44
- Пропавшего пограничника нашли мертвым на Одесщине : Bigmir)net Новости 16:39
- Под Одессой нашли тело пограничника с огнестрельными ранениями : ЛІГАБізнесІнформ 16:38
- В Одесской области застрелился пограничник : Главное 16:35
- Возле границы с Молдовой найден мертвым пограничник : ForUm 16:34
- В Одесской области застрелился пограничник : Диванная Сотня 16:33
- Исчезновение сержанта на границе с Молдовой: пограничника нашли мертвым : Телеканал новин "24" 16:30
- На границе с Молдовой нашли мертвым пропавшего пограничника : 2000.ua 16:30
- Пропавшего украинского пограничника нашли мертвым : ReplyUA.net 16:29
- Пропавший на молдавской границе пограничник найден мертвым : Публичные люди 16:20
- На границе с Молдовой обнаружили мертвым украинского пограничника : #Буквы 16:18
- Пропавшего без вести на границе с Молдовой пограничника нашли мертвым : NewsMir.info 16:15
- Пропавший пограничник найден мертвым : Одессит.ua 16:15
- Пропавшего на границе с Молдовой пограничника нашли мертвым : Українські Новини 16:15
- В Одесской области нашли мертвым пропавшего пограничника : Українська правда 16:11
- На границе с Молдовой "вышел позвонить" и исчез сержант погранвойск : Аргументы и Факты Украина 16:08
- Пропавшего в Одесской области пограничника нашли мертвым : LB.ua 16:07
- Пропавшего без вести украинского пограничника нашли мертвым : Українські національні новини 16:03
- Уже не ищут: пропавшего пограничника в Одесской области нашли мертвым : Vgorode.ua 16:03
- Пропавшего на границе с Молдовой пограничника нашли мертвым : DsNews 16:03
- Пропавшего без вести украинского пограничника нашли мертвым : ПрессОрг24 16:02
- Пропавшего без вести на границе с Молдовой пограничника нашли мертвым : 112.ua 16:00
- Украина потеряла пограничника на границе с Молдовой : Комсомольская Правда в Украине 15:46
- На границе с Молдовой исчез пограничник : Bigmir)net Новости 15:38
- На украинско-молдавской границе исчез пограничник : MIGnews.com.ua 15:38
- На границе с Молдовой во время службы пропал вооруженный пограничник : Сегодня.ua 15:12
- На границе с Молдовой во время службы исчез пограничник : Инфолайн 14:41
- На границе с Молдовой пропал пограничник : Інформатор.news 14:36
- На границе с Молдовой во время службы исчез пограничник : Українські національні новини 14:18
- На границе с Молдовой во время службы исчез пограничник : ПрессОрг24 14:17