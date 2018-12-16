Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник (40)

Главред 2018.12.16 17:05
16 декабря 2018, 16:46 23-летний сержант-контрактник на границе с Молдовой вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез. Евгений Колесник / od.npu.gov.ua В воскресенье, 16 декабря, на участке Подольского отряда в районе н.п. Славяносербка во время несения службы по охране государственной границы военнослужащего по контракту нашли мертвым. "В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был
ПОГРАНИЧНИК, СЕРЖАНТ, БЛИНДАЖ, МОЛДОВА, ПАТРОН, НЕСЕНИЕ, Слободян, Колесник, Молдова, Одесса, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018