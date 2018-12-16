На границе с Молдовой в Одесской области застрелился пограничник (40)

Главред 2018.12.16 17:05

16 декабря 2018, 16:46 23-летний сержант-контрактник на границе с Молдовой вышел из блиндажа, чтобы позвонить, и исчез. Евгений Колесник / od.npu.gov.ua В воскресенье, 16 декабря, на участке Подольского отряда в районе н.п. Славяносербка во время несения службы по охране государственной границы военнослужащего по контракту нашли мертвым. "В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был