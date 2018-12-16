В Одесской области нашли тело пропавшего пограничника, - ФОТО (23)

048.ua Одесса 2018.12.16 16:01

15:52, 16 декабря В ночь на 16 декабря на участке Подольского отряда в районе н.п. Словяносербка во время несения службы по охране государственной границы исчез военнослужащий по контракту с огнестрельным оружием. Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области. 23-летний парень вышел из блиндажа, чтобы позвонить и скрылся в неизвестном направлении. "В результате несколько часовых поисков инспектор пограничной службы был