Порошенко призвал Раду поддержать изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО до марта (29)

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- Порошенко требует от Рады уже в феврале закрепить в Конституции курс на ЕС и НАТО : Сегодня.ua 17:42
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- Порошенко настаивает на принятии ВР изменений в Конституцию относительно ЕС и НАТО : Українська правда 17:40
- Порошенко настаивает на закреплении в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО : LB.ua 17:37
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- Порошенко рассчитывает на вступление в силу изменений в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО до марта : Українські Новини 17:15
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