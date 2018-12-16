Порошенко призвал Раду поддержать изменения в Конституцию о курсе на членство в ЕС и НАТО до марта (29)

Українські Новини 2018.12.16 17:45

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что изменения в Конституцию о закреплении полномочий парламента, главы государства и правительства по реализации стратегического курса страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО), а также исключение из Основного закона возможность аренды иностранным государством военных баз в Украине вступят в силу в феврале.