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Фокус: Украина

Медведчук является представителем Путина и с мая не принимает участия в переговорах в Минске - Порошенко (27)

ТСН.ua 2018.12.16 17:44
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу, председатель политсовета партии "За жизнь" Виктор Медведчук еще с мая не принимает участия в Минских переговорах. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по случаю образования единой Православной Церкви Украины. Порошенко подчеркнул, что не скрывает того, что Медведчук на переговорах
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