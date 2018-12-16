Медведчук является представителем Путина и с мая не принимает участия в переговорах в Минске - Порошенко (27)

- Медведчук - представитель Путина, - Порошенко : Диванная Сотня 18:33
- Порошенко: Медведчука уже полгода нет на переговорах в Минске : Укринформ 18:32
- Поршенко о Медведчуке: "Это представитель Путина" : ДонПресс 18:26
- Порошенко рассказал о роли Медведчука на переговорах ТКГ : Донецкие Новости 18:25
- Порошенко рассказал, кого именно Медведчук представлял на переговорах в Минске : Капитал 18:18
- Порошенко: Медведчук с "апреля-мая" не участвует в переговорах в Минске : #Буквы 18:18
- Порошенко: Медведчук является де-факто представителем Путина на переговорах : Vector News 18:16
- Порошенко: Медведчук в Минске представлял интересы Путина, но я буду с ним вести переговоры : Громадське телебачення 18:06
- Медведчук - представитель Путина, - Порошенко : Главное 18:05
- Порошенко: Де-факто Медведчук на переговорах в Минске являлся представителем Путина : InfoResist.org 18:01
- "Способ передать информацию": Порошенко рассказал, почему продолжит встречаться с кумом Путина : Телеканал новин "24" 18:00
- Мы все понимаем: Порошенко сказал, на чьей стороне играет Медведчук : Апостроф 18:00
- Порошенко: Де-факто на переговорах в Минске Медведчук - представитель Путина : the Бабель 17:46
- Де-факто Медведчук - представитель Путина и единственный канал, который может донести до него информацию, - Порошенко : UAZMI 17:45
- Де-факто Медведчук - представитель Путина и единственный канал, который может донести до него информацию, - Порошенко : УкропNews.com 17:45
- Медведчук является представителем Путина и с мая не принимает участия в переговорах в Минске - Порошенко : ТСН.ua 17:44
- Порошенко: Медведчук с весны не участвует в минских переговорах, он - представитель Путина : Новости Донбасса 17:39
- Порошенко рассказал, почему встречается с Медведчуком : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Медведчук на переговорах представляет Путина, - Порошенко : Інформатор.news 17:36
- Медведчук является де-факто представителем Путина на переговорах, - Порошенко : Еспресо TV 17:34
- На переговорах в Минске Медведчук - фактический представитель России, - Порошенко : DsNews 17:33
- Медведчук является представителем Путина, - Порошенко : Винница Реал 17:28
- Медведчук де-факто является представителем Путина на переговорах в Минске - Порошенко : Українські національні новини 17:17
- Медведчук де-факто является представителем Путина на переговорах в Минске - Порошенко : ПрессОрг24 17:16
- Медведчук фактически является представителем Путина, - Порошенко : Українські Новини 17:15
- Порошенко назвал Медведчука представителем Путина : РБК-Україна 17:11
- Порошенко: мы все понимаем, что де-факто Медведчук на переговорах ТКГ является представителем Путина : Интерфакс-Україна 17:06