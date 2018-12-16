Порошенко: Я не использую имен своих оппонентов, так как у меня оппонентов нет (33)

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- Президент: Пока "не готов" подтвердить намерение баллотироваться на второй президентский срок : Телеграф.com.ua 20:13
- Помогу достойному. Порошенко сказал о своих планах на выборы : АСН.in.ua 20:12
- Порошенко готов помогать новому Президенту, но есть условие : Антикор.com.ua 20:10
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- Порошенко готов поддержать более достойного кандидата в президенты : Вести.ua 19:45
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- Порошенко о возможном поражении на выборах: Если кто-то будет более достойным, я буду ему помогать : Гордон 19:05
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