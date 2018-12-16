Порошенко: Я не использую имен своих оппонентов, так как у меня оппонентов нет (33)

Гордон 2018.12.16 19:35

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что лидеры парламентских фракций или общественные деятели, которые ведут предвыборную кампанию в Украине, в данное время не являются его оппонентами. Сегодня 19.12 | Порошенко: Я президент Украины, а они пока или лидеры фракций, или общественные деятели, которые ведут свою кампанию Фото: EPA Президент Украины Петр Порошенко считает, что сейчас у него нет оппонентов.