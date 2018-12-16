Войска РФ в этот раз были подведены к границам с Украиной не для учений - Порошенко (46)

- Президент: если не произойдет вторжения войск РФ, военное положение продлено не будет : #Буквы 20:18
- Президент сказал, будет ли продолжено военное положение : Vector News 20:17
- Военное положение: угроза российского вторжения в Украину сохраняется : UATV 20:15
- Порошенко: РФ забрала от границы с Украиной только 10% войск : Телеграф.com.ua 20:13
- Президент рассказал, будет ли продолжено военное положение : Южная правда 20:06
- Военное положение: Порошенко сделал важное заявление : Gazeta.ua 20:05
- Порошенко сказал, будет ли продолжено военное положение : Одесский Паблик 19:41
- Продление военного положения зависит от агрессии РФ, - Президент : Hubs 19:40
- Угроза вторжения российских Вооруженных сил в Украину остается, - Порошенко : LB.ua 19:37
- Россия забрала от границы с Украиной только 10% войск - Порошенко : Укринформ 19:32
- Если не начнется масштабное вторжение РФ в Украину, военное положение продлено не будет, - Порошенко : РИА Мелитополь 19:30
- Порошенко: Готовность Украины отразить агрессию РФ увеличилась : Vector News 19:17
- Порошенко сообщил о своем решении по военному положению в Украине : NewsNetwork 19:14
- Президент рассказал, будет ли продолжено военное положение : Новости N 19:11
- Будет ли продлено военное положение? Президент Украины ответил : Новости Донбасса 19:09
- Угроза вторжения российских войск в Украину остаётся - Порошенко : Весь Харьков 19:09
- Порошенко: Готовность Украины отразить агрессию РФ увеличилась : Новини онлайн 24 19:09
- Угроза вторжения российских войск в Украину остаётся - Порошенко : МедиаПорт 19:08
- Петр Порошенко рассказал будет ли продлено в Украине военное положение : MIGnews.com.ua 19:08
- Порошенко рассказал, как со спутника видно Россию, которая должна напасть на Украину : News24UA 19:07
- Порошенко назвал сроки действия военного положения в Украине : ICTV Факти 19:06
- Президент сказал, будет ли продолжено военное положение : Karachun.com.ua 18:47
- Порошенко на пресс-конференции рассказал о продлении военного положения в Украине : the Бабель 18:46
- Порошенко рассказал, будет ли продолжено военное положение : InfoResist.org 18:46
- Войска РФ в этот раз были подведены к границам с Украиной не для учений - Порошенко : УкропNews.com 18:45
- Порошенко уточнил, почему военное положение хотели ввести на 60 дней и будет ли оно продолжено : NewsOne 18:39
- Порошенко: Готовность Украины отразить агрессию РФ увеличилась : ЛІГАБізнесІнформ 18:38
- Порошенко рассказал о вероятности продления военного положения в Украине : Главред 18:35
- Порошенко назвал условие продления военного положения : ГолосUA 18:35
- Выборам в Украине может помешать только полномасштабное вторжение РФ, - Порошенко : Фокус 18:34
- "Если Россия не вторгнется". Порошенко объявил, что будет дальше с военным положением в Украине : Страна.ua 18:32
- Порошенко сообщил, что будет с военным положением : EtCetera.media 18:30
- Порошенко сообщил, что будет с военным положением : EtCetera.media 18:30
- Порошенко заявил, что угроза вторжения российских войск в Украину существует : 112.ua 18:30
- Угроза вторжения вооруженных сил России в Украину существует, - Порошенко : Газета День 18:25
- Порошенко рассказал, будет ли продлено военное положение : Капитал 18:18
- Угроза вторжения вооруженных сил РФ в Украину существует - Президент : Українські національні новини 18:17
- Войска РФ в этот раз были подведены к границам с Украиной не для учений - Порошенко : УНИАН 18:17
- Угроза вторжения вооруженных сил РФ в Украину существует - Президент : ПрессОрг24 18:16
- Угроза вторжения российских войск в Украину остается, - Порошенко : Українські Новини 18:15
- Порошенко рассказал, будет ли продлено военное положение в Украине : Українські Новини 18:15
- Президент сказал, будет ли продолжено военное положение : Українська правда 18:11
- Порошенко: военное положение вводилось на 30 суток и если не будет широкомасштабного вторжения войск РФ, оно продолжено не будет : Интерфакс-Україна 18:06
- Порошенко назвал условие продления военного положения : ForUm 18:04
- Если не начнется масштабное вторжение РФ в Украину, военное положение продлено не будет, - Порошенко : 112.ua 18:00