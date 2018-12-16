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Фокус: Украина

Войска РФ в этот раз были подведены к границам с Украиной не для учений - Порошенко (46)

УНИАН 2018.12.16 18:17
По словам президента, российские войска были подведены к границам с Украиной не для учений, РФ это сделала без каких-либо объяснений. Иллюстрация / REUTERS Президент Петр Порошенко заявляет, что на сегодняшний день продолжает существовать угроза вторжения вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Читайте такжеПорошенко раскрыл детали подготовки Объединительного собора: минимум 5 раз переговоры заходили в тупик
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