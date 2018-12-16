Порошенко призвал проверить всех госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ (35)

LB.ua 2018.12.16 19:37

Особое внимание - силовикам. Фото: Макс Левин Президент Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы Департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданском. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос об установлении СБУ факта российского гражданства у первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.