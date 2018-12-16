Евстратий Зоря: Перед Объединяющим собором УПЦ КП и УАПЦ объявили о самороспуске (23)

Новое Время 2018.12.16 10:40

Представитель УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря Евстратий Зоря/Facebook Перед Объединяющим собором 15 декабря Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь провели соответствующие соборы и объявили о самороспуске. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий Зоря, передает Facebook-сообщество А что там в ПП. "Перед началом Объединительного собора две церкви, принявшие участие в