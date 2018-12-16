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В Украине ожидается усиление морозов, местами - до минус 15° (1)

Новое Время 2018.12.16 17:40
В Украине ожидается усиление морозов В ближайшие сутки погоду Украины будет определять более холодный воздух, в большинстве областей без существенных осадков, и только в западных областях ожидается снег, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В понедельник, 16 декабря, температура в западных и южных областях ночью 3- 8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0-4°
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2018.12.17 (1)

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