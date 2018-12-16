В Украине ожидается усиление морозов, местами - до минус 15° (1)

Новое Время 2018.12.16 17:40
В Украине ожидается усиление морозов
В ближайшие сутки погоду Украины будет определять более холодный воздух, в
большинстве областей без существенных осадков, и только в западных областях
ожидается снег, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В понедельник, 16 декабря, температура в западных и южных областях ночью 3-
8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0-4°
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