В Украине ожидается усиление морозов, местами - до минус 15° (1)

Новое Время 2018.12.16 17:40

В Украине ожидается усиление морозов В ближайшие сутки погоду Украины будет определять более холодный воздух, в большинстве областей без существенных осадков, и только в западных областях ожидается снег, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. В понедельник, 16 декабря, температура в западных и южных областях ночью 3- 8°, днем 0-5° мороза, на Закарпатье и на крайнем юге ночью 0-4°