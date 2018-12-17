В Украине упал курс доллара (26)

Сегодня.ua 2018.12.17 09:12

Сегодня, 08:41 Национальный банк обновил стоимость украинской валюты Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня" На понедельник, 17 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США - 27,84 грн; 1 евро - 31,41 грн; 10 российских рублей - 4,19 грн. Таким образом, по сравнению со значениями пятницы, 14 декабря, курс доллара понизился на три копейки.