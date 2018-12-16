Украинец защитил титул чемпиона мира по боксу в наилегчайшем весе - видео (1)

Realist.online 2018.12.16 13:28

Непобежденный чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артем Далакян успешно защитил титул в бою против доминиканца Грегорио Леброна. Поединок состоялся в Киеве. Украинский спортсмен в 6-м раунде одержал победу техническим нокаутом. Далакян трижды отправлял своего соперника на пол, и судья досрочно остановил бой. 31-летний украинец азербайджанского происхождения открыл счет нокдаунов соперника во втором раунде.