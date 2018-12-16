Украинец защитил титул чемпиона мира по боксу в наилегчайшем весе - видео (1)

Realist.online 2018.12.16 13:28
Непобежденный чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе украинец Артем
Далакян успешно защитил титул в бою против доминиканца Грегорио Леброна.
Поединок состоялся в Киеве.
Украинский спортсмен в 6-м раунде одержал победу техническим нокаутом.
Далакян трижды отправлял своего соперника на пол, и судья досрочно
остановил бой.
31-летний украинец азербайджанского происхождения открыл счет нокдаунов
соперника во втором раунде.
БОКСЕР, БОЙ, НОКАУТ, ГВОЗДИК, ЧЕМПИОН, АДОНИС, Далакян
, Гвоздик
, Ломаченко
, Усик
, Украина
, Канада
, Киев