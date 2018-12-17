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Фокус: Украина

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов (67)

ICTV Факти 2018.12.17 13:36
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги чемпионов: Шальке - Манчестер Сити Атлетико - Ювентус Манчестер Юнайтед - ПСЖ Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Лион - Барселона Рома - Порту Аякс - Реал Мадрид
МАНЧЕСТЕР, ЛИГА, ЧЕМПИОН, АЯКС, ФИНАЛ, ЖЕРЕБЬЕВКА, Барселона, Мадрид, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Нидерланды, Украина, Киев
2018.12.17 (67)

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