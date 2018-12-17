Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов (67)

ICTV Факти 2018.12.17 13:36

Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2018/19. В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Согласно результатам жеребьевки были определены следующие пары 1/8 финала Лиги чемпионов: Шальке - Манчестер Сити Атлетико - Ювентус Манчестер Юнайтед - ПСЖ Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд Лион - Барселона Рома - Порту Аякс - Реал Мадрид