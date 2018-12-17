Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов (67)

2018.12.17 (67)2018.12.16 (12) →
- Лига чемпионов УЕФА: результаты жеребьевки 1/8 финала : Укринформ 14:17
- Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов : Зеркало недели. Украина 14:15
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- Футбол: результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов : ЛІГАБізнесІнформ 14:08
- Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала. Коноплянка сыграет против Зинченко! : Zbirna.com 14:04
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- "Бавария" и "Ливерпуль" впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов : Tribuna.com Украина 13:50
- Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов : Зеркало недели. Украина 13:47
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- Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов : ТСН.ua 13:44
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