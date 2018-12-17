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Саудовская Аравия отвергла обвинения США в убийстве журналиста Хашогги

Саудовская Аравия отвергла обвинения США в убийстве журналиста Хашогги (33)

ATR.ua 2018.12.17 09:12
17 декабря 2018 08:09 В Саудовской Аравии отвергли обвинения Сената США в причастности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии. "Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела
АРАВИЯ, СЕНАТ, КОРОЛЕВСТВО, ПРИНЦ, ОБВИНЕНИЕ, МУХАММЕД, США, Стамбул, Турция, Вашингтон
2018.12.17 (33)

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