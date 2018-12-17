Саудовская Аравия отвергла обвинения США в убийстве журналиста Хашогги (33)

ATR.ua 2018.12.17 09:12

17 декабря 2018 08:09 В Саудовской Аравии отвергли обвинения Сената США в причастности наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги. Об этом сообщает пресс-служба МИД Саудовской Аравии. "Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела