Жеребьевка Лиги Европы: Динамо получило в соперники греческий Олимпиакос (138)

Аргументы и Факты Украина 2018.12.17 16:08

Команда Александра Хацкевича в феврале отправится в Афины на первые матчи плей-офф еврокубка. Жеребьевка Лиги Европы: Динамо получило в соперники греческий Олимпиакос © / uefa.com Киев, 17 декабря - АиФ-Украина. Гол в небеса: скончался легендарный защитник "Динамо" Киев В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилась жеребьевка 1/16 Лиги Европы и киевское "Динамо" получило своего соперника по первому раунду плей-офф.