Жеребьевка Лиги Европы: Динамо получило в соперники греческий Олимпиакос (138)

2018.12.17 (138)2018.12.16 (10) →
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- Спортивный директор "Олимпиакоса": "Уважаем "Динамо", но хотим пройти как можно дальше" : Xsport.ua 17:03
- Резо ЧОХОНЕЛИДЗЕ: "До матча с "Олимпиакосом" нужно провести удачную трансферную кампанию" : Dynamomania.com 17:03
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- Томас Тухель: "У "МЮ" огромный опыт в ЛЧ. Но мы можем выиграть на "Олд Траффорд" : Tribuna.com Украина 16:50
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- Резо Чохонелидзе: "До матча с "Олимпиакосом" нужно провести удачную трансферную кампанию" : Tribuna.com Украина 16:50
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