"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов: инфографика (2)

Телеканал новин "24" 2018.12.16 19:30
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов / Фото из
открытых источников
На период новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" открыла
продажу билетов на пять дополнительных поездов.
Об этом сообщили в пресс-центре компании.
Известно, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в
Ужгород, Львов, Ковель и Днепр - и из Одессы - в Ужгород.
Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в целом на зимние
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