"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов: инфографика (2)

Телеканал новин "24" 2018.12.16 19:30

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов / Фото из открытых источников На период новогодне-рождественских праздников "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-центре компании. Известно, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр - и из Одессы - в Ужгород. Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, в целом на зимние