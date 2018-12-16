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Фокус: Украина

В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца (1)

Главное 2018.12.16 17:05
Ее возраст оценивается в 4400 лет В Египте была обнаружена нетронутая гробница верховного жреца, ее возраст составляет 4400 лет. Археологи нашли гробницу в Саккаре - в этом поселении близ Каира расположен крупный комплекс пирамид, передает BBC News. Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири заявил, что это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия. on Dec 15, 2018 at 11:08am PST
ЕГИПЕТ, ГРОБНИЦА, ЖРЕЦ, АРХЕОЛОГ, ФАРАОН, КАИР, Египет, Каир
2018.12.17 (1)

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