В Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца (1)

Главное 2018.12.16 17:05

Ее возраст оценивается в 4400 лет В Египте была обнаружена нетронутая гробница верховного жреца, ее возраст составляет 4400 лет. Археологи нашли гробницу в Саккаре - в этом поселении близ Каира расположен крупный комплекс пирамид, передает BBC News. Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири заявил, что это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия. on Dec 15, 2018 at 11:08am PST