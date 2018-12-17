"Мисс Вселенная 2018": кто стал победительницей грандиозного конкурса красоты (44)

Телеканал новин "24" 2018.12.17 09:30

17 декабря, в столице Таиланада, Бангкоке, отгремел финал конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". Победительницей стала Катриона Грей из Филлипин. Новость дополняется... Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 16 Дек 2018 в 8:39 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 16 Дек 2018 в 8:27 PST Смотрите видео: избрание победительницы "Мисс Вселенная 2018