Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Мисс Вселенная 2018": кто стал победительницей грандиозного конкурса красоты (44)

Телеканал новин "24" 2018.12.17 09:30
17 декабря, в столице Таиланада, Бангкоке, отгремел финал конкурс красоты "Мисс Вселенная 2018". Победительницей стала Катриона Грей из Филлипин. Новость дополняется... Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 16 Дек 2018 в 8:39 PST Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Universe (@missuniverse) 16 Дек 2018 в 8:27 PST Смотрите видео: избрание победительницы "Мисс Вселенная 2018
МИСС, ВСЕЛЕННАЯ, ФИЛИППИНЫ, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦА, СТЕФАНИ, Украина
2018.12.17 (44)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018