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Лига Европы: "Динамо" и "Шахтер" 17 декабря получат соперников в плей-офф (72)

Крым.Реалии RFE/RL 2018.12.17 09:53
Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" 17 декабря узнают своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка начнется в 14:00 по киевскому времени в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне, пишет Радіо Свобода. 32 команды во время жеребьевки будут разделены на сеяных и несеяных. Сеяные - 12 победителей групп: "Динамо" (Киев, Украина), "Арсенал", "Челси"
ЕВРОПА, ЛИГА, ШАХТЕР, СОПЕРНИК, ДИНАМО, ЖЕРЕБЬЕВКА, Киев, Украина, Германия, Цюрих, Краснодар, Греция, Россия, Бельгия, Испания, Турция
2018.12.17 (72)

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