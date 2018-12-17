Лига Европы: "Динамо" и "Шахтер" 17 декабря получат соперников в плей-офф (72)

2018.12.17 (72)2018.12.16 (3) →
- Фонсека: нам попалась отличная немецкая команда : УНИАН 18:18
- Паулу Фонсека: "Нам попалась отличная немецкая команда" : Сегодня.ua 18:12
- Паулу Фонсека: "Шахтеру досталась отличная немецкая команда" : Zbirna.com 18:04
- Паулу Фонсека: с "Айнтрахтом" будет тяжелое противостояние : MatchDay 17:57
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- Фонсека: Нам попалась отличная немецкая команда : Ukrainefootball.net 17:51
- Паулу Фонсека: "Все немецкие клубы сильны в переходах в атаку, сильны физически" : Tribuna.com Украина 17:50
- Фонсека: Нам попалась отличная немецкая команда : Террикон 17:46
- "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы : Власти.нет 17:45
- ФОНСЕКА: "Обратили внимание, что Айнтрахт выиграл все матчи группы" : Спорт.ua 17:40
- ''Принять во внимание'': Фонсека отреагировал на жеребьевку Лиги Европы : Обозреватель 17:40
- Фонсека: "Нам попалась отличная немецкая команда" : Футбольный Клуб 17:34
- Стали известны соперники "Динамо" в плей-офф Лиги Европы : Большой Киев 17:31
- Кого получили Шахтер и Динамо в плей-офф Лиги Европы: представление соперников украинских клубов : УНИАН 17:03
- Голкипер "Айнтрахта": "Шахтер" - один из самых сложных соперников" : Xsport.ua 17:03
- "Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/16 Лиги Европы. Реакция клубов : KomandaOnline 16:51
- "Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников в 1/16 финала Лиги Европы : Times.dn.ua 16:46
- Сильный оппонент : ФК Шахтер 16:37
- 1/16 Лиги Европы: "Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников : Позиция 16:30
- Шахтер и Динамо узнали своих соперников в плей-офф Лиги Европы : УкропNews.com 16:16
- "Шахтер" и "Динамо" получили соперников в плей-офф Лиги Европы : УкропNews.com 16:16
- Лига Европы: Динамо снова сыграет с греками, непростой жребий для Шахтера : Mediavektor.org 16:01
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- Хацкевич: Олимпиакос не в лучшем состоянии, но это команда с именем и с историей : Bigmir)net Новости 15:39
- Жребий Лиги Европы. Соперники Шахтера и Динамо - из далекого прошлого : Золотой талант 15:38
- Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/16 Лиги Европы : Телеканал Футбол 15:34
- "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в Лиге Европы : Комментарии.UA 15:32
- Определились соперники "Динамо" и "Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы : Про Футбол 15:25
- Стали известны соперники Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы : Капитал 15:18
- Лига Европы: "Шахтер" и "Динамо" узнали своих соперников : Спорт-Экспресс в Украине 15:12
- "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников в плей-офф Лиги Европы : Николаевские новости 15:10
- Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы : MIGnews.com.ua 15:08
- "Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- "Динамо" и "Шахтер" получили соперников в 1/16 финала Лиги Европы : Еспресо TV 15:04
- Донецкий Шахтер и киевское Динамо узнали имена своих соперников в 1/16 Лиги Европы : Zbirna.com 15:04
- "Шахтер" и "Динамо" получили своих соперников в Лиге Европы : Xsport.ua 15:03
- Стали известны соперники Шахтера и Динамо в плей-офф Лиги Европы : Українські реалії 14:53
- Лига Европы. "Динамо" поедет в гости к "Олимпиакосу", "Шахтер" сражается против "Айнтрахта" : Tribuna.com Украина 14:50
- "Шахтер" и "Динамо" получили соперников в плей-офф Лиги Европы : Зеркало недели. Украина 14:47
- Динамо узнало соперника в 1/16 Лиги Европы : iSport.ua 14:45
- "Динамо" и "Шахтер" узнали имена соперников в плей-офф Лиги Европы : ТСН.ua 14:44
- Динамо и Шахтер узнали соперников в плей-офф Лиги Европы: результаты жеребьевки : Politeka 14:40
- Динамо и Шахтер узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы : Спорт.ua 14:40
- Динамо узнало соперника в 1/16 финала Лиги Европы : Bigmir)net СПОРТ 14:40
- Шахтер узнал соперника в Лиге Европы : Bigmir)net СПОРТ 14:40